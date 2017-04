Watersnood in Peru was gevolg van bijzondere mini-El Niño

De oostkust van Latijns-Amerika werd vorige maand getroffen door extreme regenval, met dodelijke overstromingen en modderlawines tot gevolg. Welke meteorologische gril zat daar achter?

In maart 2017 overstroomt Trujillo, een stad in Peru. Niet één, maar zeven keer in één week. Neerslag valt er niet: de regenwolken, afkomstig van de Stille Oceaan, waaien landinwaarts over de stad heen en regenen leeg boven de bergen in het achterland. Maar het water stroomt de hellingen af, terug naar zee, over akkers en wegen, en dus ook dwars door Trujillo. Het laat een dikke laag modder achter in tuinen, straten en overstroomde huizen. Bewoners gebruiken de modder als grondstof voor cement, voor de provisorische muurtjes die ze in hun deuropeningen metselen om te voorkomen dat hun huizen bij de volgende modderstroom opnieuw vollopen.

© Mark van der Veek & Marieke Drost: Trujillo, maart 2017

En dan valt het in Trujillo nog mee, vergeleken met andere regio’s, waar huizen en bruggen weggespoeld worden. In totaal kostten de overstromingen in Peru meer dan 100 mensen het leven.

Vrouw overleeft modderstroom

Regen in de woestijn Aan deze woestijnachtige kust valt normaal gesproken geen druppel regen. Maar ‘normaal gesproken’ is een relatief begrip in Peru. Om de drie tot zeven jaar wordt het land getroffen door de effecten van El Niño, een warme fase in een weercyclus die de hele Stille Oceaan en de atmosfeer daarboven omvat. Het zeewater voor de kust van Latijns-Amerika is normaal gesproken relatief koud, wat zorgt voor koele en dus droge lucht voor de kust van Peru. Maar tijdens een El Niño, die gemiddeld 9 tot 12 maanden duurt, warmt de oostelijke helft van de oceaan langs de evenaar op.

De aanloop naar de El Niño van 1997. De warmte kruipt van de westelijke naar de oostelijke Stille Oceaan. Credits: National Oceanographic and Atmospheric Administration Dat warme water verdampt, en vochtige lucht zorgt voor neerslag. Waardoor het plots regent in de Peruaanse woestijn. Zoals vorige maand. Maar het vreemde was: toen Peru overstroomde, was er in de hele Stille Oceaan geen teken van El Niño te bekennen.

Weergril Nou ja, nergens… er was één klein stukje zee voor de kust van Peru dat zich gedroeg alsof er een EL Niño aan de gang was. Plaatselijk was het water wel 6 graden warmer dan normaal. Dat veroorzaakte de heftige regenval.