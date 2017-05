Weer pech voor Trump: Amerikaanse wetenschap krijgt meer geld

Het begrotings-akkoord dat de Republikeinse en Democratische afgevaardigden hebben gesloten gaat voor alle duidelijkheid nog over de begroting die voor het einde van 2017 geregeld moest worden. Deze was door de tussenkomst van de Amerikaanse verkiezingen (en de overdracht van de politieke macht in het Witte Huis en Congres) nog niet geregeld.

Een overzicht

- De National Institutes of Health (NIH) vormen een onderzoekscentrum van de overheid dat wetenschappelijk onderzoek naar ziektes en nieuwe medicijnen doet. Het is het grootste Biomedische centrum in de wereld. Tegelijkertijd is het ook de thuisbasis van de grootste medische bibliotheek in de wereld (NLM). Trump stelt voor dat er in 2018 5,8 miljard dollar op de NIH bezuinigd zou worden. Het Congres geeft de NIH 2 miljard meer.

- NASA, het bekende Amerikaanse ruimtevaartagentschap, krijgt 3,1 procent meer dan in 2016. Dat is meer dan wat Obama had gevraagd. Het totale budget van de NASA bedraagt nu meer dan 19 miljard dollar. Trump stelde in 2017 ook al voor om het totale budget dat de NASA aan klimaatwetenschap besteedt op te drogen ten voordele van ruimteverkenning. Ook de educatieve programma’s van de NASA zouden er in 2018 aan moeten geloven. Het Congres houdt het budget van beide takken echter stabiel.

- Het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) heeft de grootste donderwolken boven zich hangen. Van Trump zou er dit jaar of het volgende 31 procent van het budget gesnoeid moeten worden. Het congres beperkt de schade voor dit jaar met 1 procent besparingen. Ook de NOAA, oftewel het Amerikaanse KNMI, moet bezuinigen met 1 procent.

- De National Science Foundation (NSF), de grootste ondersteuner van wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten (fundamenteel medisch onderzoek uitgesloten), krijgt een budget dat negen miljoen dollar groter is dan in 2016. Onderzoek naar hernieuwbare en schone energie krijgt 17 miljoen euro extra.