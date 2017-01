Weet je wearable wanneer je griep krijgt?

Met de wearables op de consumentenmarkt kun je bijna alles van jezelf meten. Je hartritme, de hoeveelheid zuurstof in je bloed, de temperatuur van je huid, hoe actief je bent, hoeveel stappen je dagelijks zet, en zelfs of je je hebt blootgesteld aan gamma- of röntgenstraling. Onderzoekers van Stanford University geloofden dat er meer uit deze datacollectie te halen viel. Wat als je met al die metingen kunt voorspellen of je ziek aan het worden bent?

Nog opvallender waren vijf dagen in de testperiode van proefpersoon 1. In deze periode kreeg hij opeens last van een verhoogd hartritme en verhoogde huidtemperatuur. In navolging hiervan kreeg de proefpersoon koorts en andere ziekteverschijnselen. Vanwege een eerder bezoek aan een boerderij in een bosrijk gebied, vermoedde de proefpersoon Lyme. Tests bij de huisarts wezen inderdaad Lyme uit en na een kuur met doxycycline (het antibioticum dat wordt gebruikt om de ziekte van Lyme te bestrijden) verdwenen de hoge meetwaardes.

De overige proefpersonen testten het zuurstofgehalte in het bloed tijdens vliegreizen. Het viel de onderzoekers op dat het zuurstofgehalte in het bloed aanmerkelijk lager was in een vliegtuigcabine dan op het land. Hoe hoger het vliegtuig vloog, hoe lager het zuurstofgehalte. Aan het einde van lange vluchten (langer dan zeven uur) normaliseerde dit gehalte weer enigszins. Dat zou kunnen verklaren waarom mensen tijdens vluchten vaak in slaap vallen: een laag zuurstofgehalte gaat vaak gepaard met vermoeidheid.

Verder ondergingen twintig mensen een glucosetest om te bepalen of ze resistent waren voor insuline. Insulineresistentie is een aanwijzing voor het ontwikkelen van diabetes type 2. Twaalf proefpersonen bleken resistent. de wetenschappers ontwikkelden een algoritme op basis van het dagelijkse stappenaantal, het hartritme gedurende de dag en het verschil tussen het hartritme overdag en ’s nachts. Dit algoritme kon daarna ‘voorspellen’ welke proefpersonen uit de groep waarschijnlijk resistent waren voor insuline. Een dergelijk algoritme zou, mits verder ontwikkeld, een relatief simpele test kunnen zijn om na te gaan of iemand binnen de risicogroep voor diabetes type 2 valt.

Veelbelovend, maar geen harde feiten

Mooie resultaten, maar hoe betrouwbaar zijn ze? Marilou Jansen is arts-onderzoeker bij het AMC en heeft zelf net een grote literatuurstudie gedaan over wearables,. Zij is voorzichtig over de resultaten die uit het onderzoek van Stanford naar voren komen. Jansen: ‘Het medisch valideren van zo’n wearable is lastig. Je moet ten eerste testen of ze onder perfecte condities dezelfde waarden leveren als de geijkte medische apparatuur, want je wil zeker weten dat de metingen kloppen. Daarna moet je controleren of de drager ervan de meting ook goed uitvoert. Vaak zie je dat als je die metingen niet helemaal doet zoals het hoort, de uitslagen meteen afwijkingen vertonen.’

In het onderzoek van Stanford University laten de auteurs regelmatig weten dat één van de proefpersonen de sensors niet helemaal goed gebruikte of dat mensen de wearable ’s nachts niet droegen. Volgens Janssen kan dit de resultaten behoorlijk beïnvloeden. ‘Je hebt dan misschien wel 250.000 metingen, maar die zijn uitgevoerd door een hele kleine groep. Als een klein deel daarvan de metingen verkeerd doet, kunnen bijvoorbeeld 50.000 metingen niet voldoen. Dat is een substantieel aantal en dan kun je niet zomaar harde uitspraken doen.’