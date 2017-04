Welke huidaandoening heeft jouw favoriete filmschurk?

In films gaan een slechte moraal en een huidaandoening vaak hand in hand. Dermatologen uit Texas waren dat een beetje zat. Want in realiteit zegt zo'n huidaandoening natuurlijk niets over de morele inborst van de persoon.

Bij wijze van aanklacht namen de dermatologen van de University of Texas Medical Branch daarom de top 10 onder handen van de grootste slechteriken die er volgens het prestigieuze American Film Institute (AFI) ooit gemaakt zijn. In die top tien vonden ze maar liefst zes baddies met verschillende huidaandoeningen. Wij sommen ze voor je op:

En toch is de truc bijna zo oud als de film bestaat. Niet alleen heb je de zoveelste James-Bond-schurk of Voldemort uit Harry Potter. Zelfs de kwade mensen uit de eerste horrorfilms uit de geschiedenis (zoals in Das Cabinet des Dr. Caligari ) zagen er niet al te gezond uit. En de helden zien er vaak juist knap (of in ieder geval normaal) uit.

Lecter staat op de hoogste plaats in de lijst der slechteriken. En voor de grootste filmschurk aller tijden vallen de huidaandoeningen best wel mee. Lecter (en natuurlijk ook Anthony Hopkins zelf) heeft enkel Alopecia androgenetica , oftewel gewoon de meest voorkomende vorm van haaruitval. Er zijn bovendien talloze Hollywood-acteurs die ook haaruitval kregen en toch heldenrollen speelden. Denk bijvoorbeeld aan Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sean Connery, of Patrick Stewart. Wij krijgen meer rillingen van Lecters hypnotiserende ogen en muilkorf dan van zijn haar.

We kunnen de witte huid ook als een gevolg van een te kort aan zonlicht (en dus vitamine D) beschouwen, maar natuurlijk hoeven we zulke dingen niet al te serieus nemen. De Keizer uit Star Wars kreeg ook dezelfde kleur huid, dezelfde donkere oogkringen en talloze rimpels als gevolg van bliksemstralen. Star Wars is niets voor niets fantasy (of toch grotendeels , remember?).

In tegenstelling tot Lecter heeft de grootste schurk uit Star Wars wel een hele reeks huidaandoeningen achter zijn masker verborgen: een kaal hoofd (alopecia) , grote littekens, rimpels, een onnatuurlijke grijs-witte huid, en perioculaire hyperpgmentatie , oftewel donkere kringen rond de ogen. Maar hoe je die oogkringen in combinatie met een grijs-witte huid kan krijgen als gevolg van een ongeluk met lava? Dat is voor ons een raadsel.

3. De “Wicked Witch” van het Westen - The Wizard of Oz

“Ding dong, the Witch is dead.” Filmfans weten dat dit liedje juist niet over de groene heks gaat. Die groene heks is de ‘Heks van het Westen.’ Zij zweert wraak op Dorothy te zullen nemen, omdat Dorothy's huis per ongeluk op de ‘Wicked old Witch’ van het Oosten (en de zus van de Heks van het Westen) belandde.

De heks van het Westen heeft een grote, dikke, vettige Verruca vulgaris (oftewel wrat) op de rechterkant van haar kin. Haar groene huid zijn de onderzoekers schijnbaar vergeten op te merken. Maar misschien is dat ook omdat er waarschijnlijk nog nooit mensen met een groene huid hebben bestaan. Aangezien ze een heks is, vermoeden wij dat ze een primitieve vorm van CRISPR op zichzelf toepaste en dat ze bladgroenkorrels in haar huidcellen aanbracht. Zo kan ze net als planten met een beetje water, zonlicht, zuurstof en stikstof aan haar energie komen, in plaats van voortdurend te moeten vreten. Handig.

Mensen met een blauwe of paarse huidaandoening bestaan trouwens wel. Bij argyrie nemen mensen door omstandigheden te veel zilver in zich op. Dat zilver stapelt zich in de huid op en door blootstelling aan zonlicht oxideert het tot een niet al te gezonde, maar schijnbaar ongevaarlijke kleur.