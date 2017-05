Welkom in de wereld van Nederlands grootste wetenschapper

Koning Willem-Alexander woont volgende week de officiële opening van het Lorentz Lab in het Teylers Museum bij. Het lab is een nieuwe permanente vleugel die de bezoeker meeneemt naar de tijd waarin de beroemde Nederlands natuurkundige Hendrik Lorentz leefde. Lorentz is misschien wel de grootste wetenschapper die Nederland ooit kende. Nieuws en Co (Radio1) bezocht alvast het lab en sprak met de organisatoren.

In een pas gelanceerde video van het Teylers Museum getuigt Nederlands natuurkundige en Robbert Dijkgraaf waarom Hendrik Lorentz zijn favoriete wetenschapper is.

Robbert Dijkgraaf over het Lorentz Lab

Volkskrant-Wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout was vandaag ook naar het Lorentz lab gaan kijken. Net zoals Dijkgraaf hij heeft niets dan lof voor de natuurkundige die tijdens de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw leefde. “Lorentz gaf ons de kennis waarmee we onze moderne wereld vorm hebben gegeven”, zegt Van Calmthout. “Als je van de moderne wereld houdt, moet je dus ook vinden dat Lorentz de grootste wetenschapper was die ons land ooit kende.” Maar bij zijn dood kende het grote publiek Lorentz toch vooral van de ingewikkelde wiskundige berekeningen waarmee hij van de aanleg van de Afsluitdijk een groot succes maakte. En dat terwijl hij bijvoorbeeld ook had vastgesteld dat er elektronen bestaan die voor elektriciteit kunnen zorgen. Verder toonde hij aan dat de lichtsnelheid de grootst mogelijke snelheid in ons universum was. Daarmee legde hij de grondslag voor de beroemde relativiteitstheorie van Einstein. En Einstein zelf noemde hem om deze en andere redenen zelfs zijn wetenschappelijke vader.

De tweede Nobelprijswinnaar uit de geschiedenis Dat zijn wetenschappelijke verdiensten voor het grote publiek iets moeilijker te begrijpen zijn is misschien ook niet onlogisch. “Lorentz was de eerste Nederlands theoretische natuurkundige uit de geschiedenis”, zegt Michel Hommel van het Teylers Museum. In het eerste deel van zijn carrière was hij vooral iemand die niet met concrete uitvindingen kwam, maar wel eerdere ontdekkingen van zijn collega’s theoretisch kon verklaren en op een elegante wiskundige manier in een nieuw daglicht stelde.” Dat vormde destijds ook een probleem toen zijn tijdgenoten hem een Nobelprijs wilden geven. Daarom koppelden ze hem aan de ontdekking van het Zeeman-effect. Dat werd door Pieter Zeeman vastgesteld, maar Lorentz was opnieuw de eerste die het effect kon verklaren.