Wespen met een arbeidsmarkt

In een krappe arbeidsmarkt kan een werknemer er de kantjes vanaf lopen. Is er een ruim aanbod van werknemers, dan laat hij het wel uit z'n hoofd. Voor hem tien anderen. Een vergelijkbaar mechanisme kennen papierwespen ook. Hoe ijverig ze zijn, hangt af van de alternatieven die ze hebben. Dat blijkt uit onderzoek dat deze week in Nature Communications staat.

Voordat een vrouwtjespapierwesp in winterslaap gaat, paart ze. Aan het begin van de lente wordt ze wakker en vormt met haar vrouwelijke leeftijdsgenoten een klein groepje. In de groep ontstaat een hiërarchie, waarbij een van de dames dominant wordt. Zij krijgt de meeste kinderen, haar collega’s (de helpers) helpen haar bij het bouwen van het nest en het grootbrengen van de kleintjes. Een helper moet zich vervolgens tevreden stellen met de kans om af en toe zelf een eitje te leggen of de dominante positie over te nemen als haar bazin sterft.

Meer opties

Een dominant vrouwtje heeft er belang bij dat haar helpers zo hard mogelijk werken en kan hen hiertoe met agressie (bijten en stoten) dwingen. Bovendien heeft het zin om zoveel mogelijk helpers aan te trekken, want meer helpers betekent meer nakomelingen. Helpers zijn op hun beurt niet aan haar nukken overgeleverd. Ze hebben namelijk de optie om te vertrekken en al dan niet gesteund door medestanders een eigen nest te beginnen. Dit is niet zonder risico, want ze moeten er de veilige groep voor verlaten. Zo ontstaat wat wij mensen een markt noemen.

De Britse biologen Lena Grinsted en Jeremy Field vroegen zich af wat er gebeurt als je de markt rondom een nest verandert. In een experiment lieten ze wespen nesten bouwen op een heg van cactussen. Vervolgens stelden ze vast hoe hard de werkers hun best doen en bekeken hoeveel voedsel ze haalden. Hierna haalden ze in een eerste experiment meer dan de helft van de 43 nesten, inclusief wespen, weg. In een tweede experiment deden ze hetzelfde en lieten ze vervolgens een wesp per weggehaald nest vrij. Dit betekent in het eerste geval dat er meer nestplekken vrijkomen en de helpers meer opties krijgen. In het tweede geval komen er bovendien nieuwe medestanders vrij met wie ontevreden helpers een nieuw nest kunnen bouwen.