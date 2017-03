Tot dusverre gaat het in de aanloop naar de verkiezingen vooral over thema’s als migratie, zorg en werkgelegenheid. Maar wat vinden de partijen eigenlijk van wetenschap? Een beknopt overzicht van wetenschap in de verkiezingsprogramma’s van de volgens de peilingen tien grootste partijen .

Het gaat natuurlijk niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Vanuit de wetenschap klonk in september vorig jaar een duidelijke oproep aan het volgende kabinet. Een reeks wetenschappelijke organisaties in de kenniscoalitie riep op tot een investering van een miljard per jaar extra in wetenschap en innovatie. Dit extra geld is nodig als de Nederlandse wetenschap wil blijven meedoen op het wereldtoneel. Het advies van de Kenniscoalitie komt voort uit de door wetenschap, bedrijfsleven en burgers opgestelde Nationale Wetenschapsagenda.

Met de programma’s van de PVV en 50PLUS ben je snel klaar. Op het A4-tje van de PVV staat slechts ‘innovatie’ in het rijtje linkse hobby’s waar geen geld meer naartoe gaat. In het programma van 50PLUS komt alleen de stelling dat het sociaal leenstelsel moet worden afgeschaft in de buurt van wetenschap. De andere partijen hebben meer aandacht voor wetenschap. Vooral de PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en PvdD besteden relatief veel aandacht aan wetenschap in hun programma’s. CDA, SP en GroenLinks maken beduidend minder woorden vuil aan de thematiek.

Administratieve druk

Een belangrijk thema in de afgelopen jaren is de tijd die wetenschappers kwijt zijn met het binnenhalen van onderzoeksgeld. Een aanzienlijk deel van de middelen die de overheid in wetenschap steekt, komt via competitie bij wetenschappers terecht. Om via deze weg aan onderzoeksgeld te komen, moeten wetenschappers onderzoeksvoorstellen schrijven en verdedigen. Dit is een tijdrovende bezigheid. En die tijd kan niet in onderzoek of onderwijs worden gestoken. Bovendien is de concurrentie moordend en de kans van slagen in dit prijzencircus erg klein.

De onvrede over dit systeem is tot Den Haag doorgedrongen. In alle verkiezingsprogramma’s die aandacht aan wetenschap besteden, komt het thema aan bod. GroenLinks, SP, ChristenUnie en PvdD willen dat er via de eerste geldstroom meer geld direct naar de universiteiten gaat in plaats van via de competitie van de tweede geldstroom. VVD, D66, CDA, PvdA willen de administratieve lasten van het binnenhalen van subsidie verlichten. Hoe ze dat doen, leggen ze niet uit.