Wie is de Mol 2017: hoe betrap je een leugenaar?

Op sociale media en in de app is half Nederland weer druk aan het speculeren wie dit jaar de grootste saboteur van de Nederlandse televisie is. Op de site verzamelen kijkers hints uit de afleveringen en op fora analyseren mensen alle verdachte acties van de deelnemers. Hoe komen we er toch achter wie de mol is van dit seizoen? In de eerste aflevering vertelde actrice Imanuelle Grives nog dat ze zou gaan letten op de lichaamstaal van de mol: ‘Als mensen liegen, hebben ze bepaald gedrag dat ze laten zien. De ogen, een stem die subtiel verandert. Lichaamstaal is het belangrijkste voor mij’. Maar klopt dat wel? Gebruiken mensen inderdaad andere lichaamstaal als zij liegen?

Wie is de Mol, het is één van de populairste programma’s op de Nederlandse televisie. De spellen zijn spannend, het landschap is prachtig, maar toch draait alles maar om één simpele vraag: wie is toch de grootste leugenaar en saboteur? De Kennis van Nu doet een poging de vraag met wetenschap te beantwoorden. Want nee, ook al is Diederik Jekel onze collega, ook wij weten nog niet hoe het spel zich zal ontwikkelen.

Volgens forensisch psycholoog Ewout Meijer is het heel lastig om een leugenaar te herkennen. Uit onderzoek blijkt dat mensen het vaker toevallig bij het rechte eind hebben dan dat ze echt weten dat iemand liegt. Meijer: ‘Mensen letten vaak op de verkeerde signalen. Mensen kijken of een leugenaar zit te friemelen, wegkijkt of zich zenuwachtig gedraagt, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit helemaal geen goede indicatoren zijn’. Het blijkt namelijk juist andersom te zijn. Als je liegt, moet je je goed concentreren. Het kost veel energie. Meijer: ‘Mensen die goed nadenken zitten over het algemeen juist heel stil’. Mensen die liegen hoeven zich dus helemaal niet zenuwachtig te gedragen. Daarnaast zeggen deze signalen eigenlijk niks. Meijer: ‘Ook iemand die de waarheid spreekt kan heel zenuwachtig zijn.

Waarom liegen we, kan je een leugen herkennen, en - ook handig om te weten, gezien het feit dat we allemaal wel eens liegen - hoe voorkom je dat jouw leugen uitkomt? Ewout Meijer, forensisch psycholoog aan de universiteit Maastricht, over de vraag of je aan een leugenaar kan zien dat hij liegt.

Het nadeel is dat wij als kijkers de deelnemers van Wie is de Mol niet goed genoeg kennen om te zien of ze liegen. Waar moeten we dan wel op letten bij het ontrafelen van de mol? Waar moeten we naar kijken bij het observeren van onze eigen Diederik? Meijer: ‘Nonverbaal gedrag is lastig, dus het is beter om naar de inhoud te kijken’. Bij een leugenaar moeten we goed luisteren naar wat die persoon zegt en kijken of het verhaal klopt. Hier zijn wél wetenschappelijk onderbouwde technieken voor, die ook worden toegepast bij politieverhoren. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Kijk komende donderdag naar de ‘De ideale leugenaar’ van De Kennis van Nu om 19:20 uur op NPO 2.