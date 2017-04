Wikipediabezoek geeft inzicht in collectief geheugen

Bij een ramp als die met de MH17 denken we massaal terug aan eerdere vliegtuigrampen. Welke rampen we ons herinneren, valt te achterhalen door naar bezoekersaantallen van Wikipediapagina’s te kijken. Dat stellen wetenschappers deze week in vakblad Science Advances.

Catastrofes als de MH17-ramp, 9-11 en de aanslagen in Parijs staan in je geheugen gegrift. Je weet vaak zelfs waar je was toen je het nieuws hoorde. Dat geldt niet alleen voor jou, maar voor een groot deel van de mensheid. De rampen hebben zich in het collectieve geheugen genesteld. Hoe komt het dat we de ene ramp wel massaal onthouden en de andere niet? Hoe lang blijven we als samenleving een gebeurtenis onthouden?

Wikipediapagina’s als geheugensteuntje Onderzoek naar dit soort vragen over het collectieve geheugen maakte tot voorheen gebruik van bijvoorbeeld grootschalige interviews, enquêtes of inhoudsanalyse van nieuwsberichten. Maar het kan eenvoudiger, sneller en goedkoper, laten Ruth García-Gavilanes van het Oxford Internet Institute en collega’s zien. In een studie die vandaag in vakblad Science Advances verschijnt, gebruiken ze het aantal bezoeken van Wikipediapagina’s over vliegrampen als maat voor collectief geheugen. Hoor je in het nieuws over een vliegramp, zo redeneren de onderzoekers, dan roept dat herinneringen aan eerdere vliegrampen op uit je langetermijngeheugen. Wil je vervolgens weten hoe het ook alweer zat, dan is een van de mogelijkheden het raadplegen van de Wikipediapagina’s van die rampen. Dit verband tussen herleefde interesse in vroegere vliegrampen naar aanleiding van de actualiteit, onderzochten de onderzoekers bij 1.496 Wikipediapagina’s.

Herleefde interesse Per paar van actuele en oude ramp bepaalden de onderzoekers hoeveel extra bezoek de pagina van de oude ramp kreeg in de week na de actuele gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het aantal extra bezoeken van de Wikipediapagina over de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de week volgend op de MH17-ramp die plaatsvond op 17 juli 2014. Na actuele rampen volgt een flinke piek in bezoekersaantallen van Wikipediapagina’s over oude rampen, zo zien de onderzoekers. Ook als er op de nieuwe pagina niet naar die oude pagina’s wordt gelinkt. Het is zelfs zo dat de oude pagina’s gezamenlijk aanzienlijk (142 procent) meer bezoekers trekken dan de pagina van de nieuwe ramp. Nu is het natuurlijk zo dat veel mensen Wikipedia niet als primaire nieuwsbron gebruiken, maar eerder als naslagwerk. Toch zien de onderzoekers er een massale herleving van herinneringen aan oude rampen in.