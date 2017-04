Zeewier voor mens en milieu

De meeste mensen kennen zeewier vooral als het velletje dat om sommige soorten sushi heen zit, maar het plantje heeft nog veel meer in haar mars. Afgelopen week gaf staatssecretaris Martijn van Dam de aftrap voor het innovatieprogramma Seaweed for Food and Feed.

In dit project wil de Universiteit van Wageningen, met de 5 miljoen euro die de overheid hiervoor beschikbaar heeft gesteld, een duurzame zeewiersector ontwikkelen. Er is geen zoet water of landbouwgrond nodig om zeewier te kweken, alleen maar zee. Er zullen dan ook multifunctionele zeewierboerderijen in de Noordzee worden geplaatst. Na het oogsten wordt het zeewier afgewerkt en verkocht, onder andere als voedingsmiddel voor mens en dier.

De innovaties uit het project moeten gaan zorgen dat de productiekosten voor zeewier laag zijn en de opbrengst hoog. Het doel is alle componenten van het zeewier te gebruiken, waardoor het een milieuvriendelijk geproduceerde voedselbron zal zijn.

Andere toepassingen van zeewier Naast dat het een smaakvolle en bijzonder eiwitrijke groente is, heeft het plantje ook nog allerlei andere nuttige toepassingen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als grondstof voor biobrandstof en bioplastics, en om de visstand op peil te houden.