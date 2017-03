Japanse onderzoekers maakten een machine waarmee je zelf je muziek kunt omvormen aan de hand van je emoties. Wetenschapsjournalist Gerda Bosman vertelde er over in Nieuws en Co.

Meestal zoek je muziek die bij je eigen stemming past. Maar onderzoekers van de Osaka universiteit laten zien dat het ook andersom kan. Ze ontwikkelden een muziekprogramma die jouw stemming kan detecteren en vervolgens bestaande muziek aanpast aan je emoties.

Met de sensoren van een draadloze headset kan je een zogenaamde EEG-scan van je brein laten maken. Na de elektrische activiteit in je hersenen te hebben gemeten past de computer de muziek aan jouw gevoelens aan.

Vergelijk zelf het muzikale verschil door op deze twee linkjes te klikken.

1. Relaxed

2. Opgewonden

Wij weten zeker dat je even dol bent op deze Vintage 80’s-muziek zoals wij. Wat ons betreft mag de tweede versie het volkslied van Japan worden.

Toch zijn we wel een beetje benieuwd hoe de headset precies onze emoties kan registreren. De hersengebieden die met je emoties te maken hebben zitten namelijk diep in je hersenen. En een EEG-scanner meet slechts vanaf de buitenkant van je hoofd de hersengolven. Wij schatten dus in dat je overduidelijk vrolijk, boos, of verdrietig moet zijn voordat de draadloze headset je emoties duidelijk kan meten.