Zeven aardeachtige planeten ontdekt bij ster TRAPPIST-1

Vorig jaar ontdekte een internationale groep astronomen, onder leiding van de Belg Michaël Gillon, al drie planeten van het formaat aarde bij een ster met de weinig inspirerende naam 2MASS J23062928-0502285. De ster is inmiddels omgedoopt tot TRAPPIST-1, vernoemd naar het TRAPPIST-telescopen-netwerk waarmee Gillon en collega’s op zoek zijn naar planeten die leven kunnen bevatten. Met het formaat van Jupiter en een temperatuur 2277 graden Celsius is de ster veel kleiner en koeler den de zon die een temperatuur van 5505 graden Celsius heeft.

Vandaag publiceren Gillon en collega’s de vondst van nog vier planeten bij TRAPPIST-1 in Nature. De onderzoekers bestudeerden de ster vanaf de aarde met telescopen in Chili, Marokko, Spanje, Zuid-Afrika en vanuit de ruimte met de Spitzer Space Telescoop. Ook een NASA-telescoop in de VS werd ingezet. Wanneer de planeten voor een ster langsgaan, is dat met telescopen waarneembaar als een dipje in de sterkte van het licht.

Bijzonderheden

Om de ster blijken ten minste zeven planeten te cirkelen. De omlooptijd van deze planeten is bijzonder kort. Een jaar duurt er 1,51 tot 13 dagen. Dat komt doordat de planeten dicht bij de ster staan. Omdat de ster veel koeler is dan de zon, hebben de planeten een gemiddelde temperatuur die vloeibaar water mogelijk maakt. De zes binnenste planeten zijn bovendien waarschijnlijk rotsachtig. Daarmee zijn ze serieuze kandidaten voor de ontdekking van buitenaards leven. Bovendien laat het onderzoek zien, dat er veel meer aardeachtige planeten in de Melkweg moeten zitten dan gedacht.

Vervolgonderzoek moet meer inzicht geven in de samenstelling van de atmosfeer van de zeven planeten bij TRAPPIST-1. Mocht er leven zijn, dan is de kans bijzonder klein dat we ooit kennis maken met deze galactische buren. Want hoewel de ster relatief dichtbij staat in het sterrenbeeld Waterman, is 39 lichtjaar vooralsnog een onoverbrugbare afstand.

Bron: Michaël Gillon et al. Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. Nature, 22 februari 2017.