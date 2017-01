Zijn Nederlandse batterijen onze toekomstige energieleveranciers?

Naast koning Willem-Alexander was er afgelopen weekend nog een speciale gast aanwezig tijdens de opening van het nieuwe Heerenveense Thialf-ijsstadion. Een zogenaamde Greenbattery - misschien wel het ontbrekende puzzelstukje voor een duurzame toekomst - stond klaar om de aanwezigen bij mogelijke stroomstoring van elektriciteit te voorzien. Nieuws en Co (Radio 1) sprak er over met Han Huiskamp, de eigenaar van Greenbattery, en Erik Kelder, accu-expert aan de TU Delft.

De Greenbattery is zoals de naam doet vermoeden een grote batterij die energie van de wind en de zon kan opslaan om deze dan later terug af te staan. Op het Thialf verliep alles gelukkig perfect zodat zichzelf opladen het enige was wat de GreenBattery moest doen. Maar de nood aan duurzame batterijen met een groot vermogen is hoog omwille van twee grote redenen.

Zo zijn er nog altijd situaties waar elektriciteit niet beschikbaar. Hetzij omdat er vaak structurele problemen zijn met het stroomnetwerk (zoals in sommige ontwikkelingslanden), hetzij omdat ook bij ons de stroomvoorziening het wel eens wil laten afweten (zoals bij grote evenementen, ziekenhuizen of bouwwerven). In beide gevallen doen mensen nog vaak beroep op dieselgeneratoren. En deze zijn ongezond voor mens en milieu door de CO2, het lawaai en het fijnstof dat ze produceren.

Daarnaast wordt er wereldwijd dan wel het meeste in hernieuwbare energie geïnvesteerd in vergelijking met andere energiebronnen, maar de stroomvoorziening van elektriciteit bij hernieuwbare energie is regelmatig instabiel. Bij zonnig en winderig weer komt er veel meer elektriciteit vrij en kan deze in combinatie met andere energiebronnen het stroomnetwerk overbelasten. Om die reden wordt er momenteel regelmatig elektriciteit van het netwerk afgevoer