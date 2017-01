Zijn nep-accounts het einde van geloofwaardige social media?

Het bestaan van valse twitter-accounts is bekend, maar Engelse onderzoekers ontdekten per toeval een heel netwerk van meer dan 350.000 geautomatiseerde accounts (of twitterbots) die allemaal centraal bestuurd werden. Hoewel deze twitterbots voorlopig alleen uit Star Wars-boeken citeerden is de ontdekking uiterst relevant in tijden van fake news, kiezersmanipulatie én online-sluikreclame. Dit ‘Star Wars’ netwerk bestaat al sinds 2013, maar werd tot nu toe door niemand opgemerkt.

Computerwetenschappers van het University College in Londen stuitten per toeval op het netwerk. De bots voegden steeds een locatie toe bij elke tweet die ze verstuurden. Waarschijnlijk was dat een poging van de onbekende maker om de accounts realistischer te doen lijken. Ironisch genoeg gaven deze coördinaten onbewoonbare plaatsen aan zoals op zee, in de woestijn en op de polen. Op een kaart is te zien dat deze locaties samen twee perfecte rechthoeken vormden, een rondom de Verenigde Staten en een rondom Europa. Deze rechthoeken volgen precies de lijnen van lengte- en breedtegraden.

De twitterbots citeerden willekeurige fragmenten uit Star-Warsboeken. Een tweet zag er zo uit: Luke's answer was to put on an extra burst of speed. There were only ten meters #separating them now. If he could cover t

De hashtag is wat vreemd gekozen en de zin breekt af. Maar omdat de woorden wel geloofwaardige zinnen vormden, bleven de tweets onder de radar van de anti-bot-sytemen van Twitter. De typische eigenschappen maakten het voor de onderzoekers mogelijk een algoritme te ontwikkelen om vergelijkbare accounts op te sporen. Zo vonden ze er meer dan 350.000. Alle deze accounts werden aangemaakt in 2013. De accounts stopten abrupt met tweeten nadat het laatste account het levenslicht zag.

Wat loert er in de schaduw? Het netwerk lijkt onschuldig, maar volgens de onderzoekers zou het netwerk prima ingezet kunnen worden om onderwerpen ‘trending’ te maken. Te spammen. Of met nepnieuws de publieke opinie te beïnvloeden. In hun paper kondigen ze aan dat ze nog een twitternetwerk van meer dan 500.000 bots op het spoor te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat er veel meer van dit soort slapende netwerken kunnen bestaan. Die op een dag door de ‘botmaster’ aangezet kunnen worden om massaal te gaan twitteren.

Twitter meldt desgevraagd dat ze op grote schaal actie hebben ondernomen om het netwerk op te ruimen. Het aanmaken van dit soort netwerken is tegen de twitterregels en het is niet toegestaan om applicaties te ontwikkelen die automatisch Tweets in bulk versturen. Of geautomatiseerd massaal andere tweet ‘leuk’ vinden. Lees hier de twitter regels er nog eens op na: “Agressief leuk vinden is een schending van de Twitter-regels.”

Het bedrijf claimt dat het deze zaak serieus neemt. Ze willen niet dat de gebruikers van hun platform last hebben van spam. Een uitdaging, want het is een kat en muisspel tussen Twitter en spammers. Vandaar dat de techniek waarmee misbruik wordt opgespoord voortdurend in ontwikkeling is.

Als bedrijf kan Twitter overtreders van hun regels geen straf opleggen. De enige sanctie die ze kunnen opleggen is accounts blokkeren en opheffen. Als Twitter wordt gebruikt om de wet te overtreden, dan moet je niet bij twitter zijn, maar bij de lokale wetshandhavers.