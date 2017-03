Zó houdt beweging onze cellen jong

In totaal werden in de spiercellen bij de jongere deelnemers een stijging van het aantal mitochondriën van 49 procent genoteerd. Bij de oudere deelnemers zelfs een stijging met 69 procent. Zeker dat laatste is niet oninteressant, aangezien de aanmaak van mitochondriën langzaamaan vermindert met het ouder worden.

Ouderdom toch onvermijdelijk

David van Bodegom, verouderingswetenschapper bij de Leyden Academy, vindt het onderzoek een waardevolle toevoeging aan onze kennis over de gezondheidseffecten van beweging. “Tot nu toe zagen we het effect voornamelijk op het gebied van de organen en lichaamsdelen,” zegt hij. “Bewegen kan mensen helpen gezond oud te laten worden en ouderdom gedeeltelijk vertragen.”

Toch mag je volgens Van Bodegom de studie niet zo interpreteren dat je met beweging ouderdom eindeloos kunt vermijden. “Bijna ons hele leven staat ons lijf voortdurend in de steigers. Dagelijks raken cellen in ons lichaam beschadigd en moeten dan steeds weer worden vervangen. En ook op dat onderhoud komt sowieso slijtage. Bovendien keek deze studie alleen naar het effect van beweging op een type spiercel. Het effect van beweging op andere lichaamscellen viel buiten schot. ”

Desondanks weten we natuurlijk al langer dat bewegen ook goed is voor bijvoorbeeld het hart of de hersenen. En daar blijft het niet bij. Je immuunsysteem, je slaappatroon, je cognitieve prestaties, een kleinere kans op depressies. Voor al deze dingen heeft beweging een heilzaam effect. Wat Van Bodegom ook doet besluiten dat we “soms te veel bezig zijn met te ontdekken via welke exacte biologische mechanismen beweging mensen gezond houdt, dan ons af te vragen hoe we meer mensen in beweging krijgen. En daarvoor hoef je niet elke dag intensief te sporten. Dagelijks vier uur op het werk staan in plaats van zitten staat al gelijk aan drie avonden in de week sporttraining.”

