Zo kom je als politicus vaker in een talkshow terecht

Waarom komen altijd diezelfde politici altijd in talkshows terecht? Voor sommige kijkers kan het geen vreemde gedachte zijn. Niet zo zeer de keuze van de presentator blijkt doorslaggevend te zijn, wel het format van een tv-programma en het type politicus. Die bevindingen komen uit het onderzoek van promovenda Birte Schohaus van de Universiteit Groningen. Ze vertelde er vandaag over bij Nieuws en Co (Radio 1).

“Het format is de verzameling van onderdelen die een programma maken wat het is,” zegt Schohaus. “Het tijdstip van uitzending, de focus van het programma, het type omroep, de beoogde doelgroep, de interviewstijl van de presentator, het type en de lengte interview, enzovoort. Dat alles samen bepaalt wie er wel en wie er niet worden uitgenodigd. Meestal kunnen de makers ook niet precies vertellen wat het format is, maar is het voor iedereen wel heel duidelijk wat er wel en niet past.”

Los daarvan zijn er volgens Schohaus ook twee criteria die meer eigen aan de politicus zijn: “Ten eerste zijn of haar politieke relevantie. Talkshows hebben heel graag politici die dicht bij de macht staan, zodat hun uitspraken veel meer gewicht hebben en politieke gevolgen kunnen dragen. Daarom zijn fractievoorzitters bijvoorbeeld erg geliefd. Ten tweede is ook hun ‘talkability’ belangrijk. Ze moeten in staat zijn om hun politieke jargon achter zich te laten en gemakkelijk mee te praten over alle onderwerpen die aan bod komen.”