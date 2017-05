Zo werkt de blockchain, de techniek achter Bitcoins

Vlak na de Wall Street-crash in 2008 zette Satoshi Nakamoto de financiële wereld volledig op zijn kop. Toen het vertrouwen in de grote banken tot onder het nulpunt daalde, introduceerde hij de revolutionaire Bitcoin: een gedecentraliseerde valuta, waarbij geen derde partij, zoals een bank, ter controle nodig was. Niemand verwachtte het overweldigende succes. In slechts vier jaar werd de munt duizend keer zoveel waard en is de marktwaarde van alle digitale valuta sinds deze week voor het eerst 50 miljard euro.

De motor achter Bitcoin is de blockchain; een soort gezamenlijk digitaal kasboek. Om te begrijpen hoe de blockchain werkt, gaan we terug naar 500 jaar voor Christus op Yap, een eilandje in een regio die we nu Micronesia noemen. De bewoners, Yapezen, gebruikten als ruilmiddel gigantische donutachtige stenen die 200 kilo wogen. Je kunt je voorstellen dat je die stenen niet elke keer bij het afrekenen wilt verplaatsen.

Een mentale boekhouding

De Yapezen losten dit probleem slim op. De stenen bleven altijd op dezelfde locatie en elke bewoner wist uit zijn hoofd welke steen van wie was. Wanneer er een transactie plaatsvond, vertelden de betrokken partijen dit aan de andere eilandbewoners, die vervolgens de wijziging in hun hoofd doorvoerden. De Yapezen gebruikten dus een soort mentaal gezamenlijk kasboek, oftewel een distributed ledger. Fraude is lastig met zo’n boekhouding. Wanneer iemand de boel belazert, weet het hele eiland meteen dat er iets niet in de haak is. De distributed ledger is één van twee basisprincipes waarop het bitcoinsysteem is gebouwd.

Je zou natuurlijk ook één persoon kunnen vragen om voor iedereen de stenenstand bij te houden. Maar naast dat zo’n notaris betrouwbaar en nauwkeurig moet zijn, kleven er nog een paar andere nadelen aan. Zo kan zo’n monopoliepositie leiden tot transactiekosten en handelsbeperkingen. Ook zou het hele systeem in elkaar storten wanneer de administrator bijvoorbeeld ziek wordt of het vertrouwen van de andere eilandbewoners kwijtraakt. Vandaag de dag zouden we een zo’n centraal administratiesysteem een bank noemen.