Zoeken naar de spin van het jaar

Ga op expeditie in eigen tuin en speur mee! Onderzoekers van Naturalis roepen het publiek op om mee te helpen met gegevens verzamelen over de wielwebspin. Met deze waarnemingen kan de spin bestudeerd worden en beter op de kaart worden gezet.

De Arachnologische Vereniging roept elk jaar een “spin van het jaar” uit om aandacht te vragen voor deze niet altijd even bekende groep dieren. Dit jaar is de Platte Wielwebspin de gelukkige.

Wielwebspin herkennen

De wielwebspin, die familie is van de kruisspin, is niet zo bekend. Dit komt wellicht omdat hij tot de nachtdieren behoort. Overdag kun je hem vinden in een spleet onder het raamkozijn of schutting en onder een stuk boomschors. Hij heeft een wat platter lijf, zodat hij goed in kieren en nauwe ruimtes past.

Qua kleur is hij donkergrijs tot zwart, met lichte randjes rondom het bladfiguur op het achterlijf. Op de buikzijde van dit achterlijf zitten twee opvallende witte vlekken. Het mannetje met zo'n tien millimeter is een stuk kleiner is dan het vrouwtje, dat ongeveer vijftien millimeter groot is.

De spin kan een groot wielweb spinnen: dit hangt af van hoeveel ruimte hij heeft. Overdag is hij verbonden met zijn web via een signaaldraad en ’s nachts zit hij in het midden van zijn web. Het web is erg wijdmazig, wat inhoudt dat de gaten erin groter zijn dan bij andere spinnenwebben.