Zoetstof vertelt waarom je echt niet in een zwembad moet plassen

Misschien denk je dat het voor een keer geen kwaad kan, maar plassen in een zwembad is bijzonder antisociaal en niet goed voor de portemonnee. Canadese onderzoekers menen een manier gevonden te hebben om op een efficiënte manier de hoeveelheid urine in een zwembad in te schatten.

Je hoort wel eens dat sommige zwembaden een chemische stof bezitten waarmee je direct aan de kleur van het water kunt zien of iemand in het water zit te plassen. Maar dat dit kan, is een broodje aap verhaal. Je kunt wel samples uit het water halen en daarvan de ureum meten. Maar dat is voor onderzoekers erg omslachtig, want je moet er veel stappen voor ondernemen, en het vraagt een tijdje voor de kleurreacties ontstaan.

Eigenlijk is het zeer simpel. Hoe meer urine er in het zwembad beland, hoe groter de kans dat andere zwemmers er de beruchte irriterende ogen of zelfs ademhalingsproblemen van krijgen. Urine mag dan steriel zijn, het bestaat onder meer uit de chemische verbinding ureum met daarin stikstof. Deze stikstof reageert met het chloor uit het zwembad en het zijn deze chemische verbindingen (zogenaamde chlooramines) die andere zwemmers het leven zuur maken.

Zoetstof als ideaal meetmiddel?

Wetenschappers van de University of Alberta (Canada) denken nu een manier gevonden te hebben om de hoeveelheid urine in zwembaden gemakkelijker te kunnen inschatten. Ze merkten op dat een bepaalde suikervervanger in sommige voedselproducten en dranken, genaamd Acesulfaam-K (of E950), niet afgebroken wordt door het menselijk lichaam. Naast ureum zou urine dus ook deze stof kunnen bevatten.

Door samples uit twee zwembaden op Acesulfaam-K te testen, schatten de onderzoekers in dat er in twee zwembaden 26,5 en 75,7 liter urine te vinden was. Ze vermelden er niet bij hoeveel mensen in de zwembaden hadden gezwommen. Maar als je weet dat een menselijke blaas gemiddeld 0,4 liter bevat, dan kom je dus in principe op 66 en 189 zwembadplassers uit. Maar voor je nu nooit meer een stap in een zwembad zet: in verhouding met de totale hoeveelheid water uit de zwembaden liggen de concentraties van de urine bij de 0,006 en 0,009 procent. Dat blijft dus bijzonder laag.

Ook is het moeilijk om te zeggen dat de cijfers uit de studie exact zijn en voor elk zwembad gelden. Want er zijn minstens drie grote nuances te maken bij hoe de onderzoekers op hun berekeningen kwamen. Ten eerste neemt niet iedere persoon evenveel Acesulfaam-K in zich op omdat de stof niet in elk voedingsproduct zit. De hoeveelheid urine die in het zwembad belandt hangt eveneens af van de hygiëne van de bezoekers zelf.

En ten slotte kan Acesulfaam-K, net zoals ureum, ook via ons zweet afgescheiden worden. Dat de onderzoekers drie keer hogere concentraties Acesulfaam-K in bubbelbaden vonden dan in zwembaden, kan dus meer het gevolg zijn van het zweet dan urine. Dat alles doet dus vragen rijzen of de methode van de onderzoekers wel zo betrouwbaar is.