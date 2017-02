Zonnepanelen aangeschaft? Waarom kun je die elektriciteit dan niet zelf opslaan?

Als we naar een wereld willen waarin huishoudens en organisaties hun eigen zonne-energie opwekken, dan zullen we ook onze eigen accu’s moeten aanschaffen om deze energie op te slaan. Want nu gaan de grote overschotten die bij zonnig weer op de stroomlijnen ontstaan verloren. Waar staan we precies met de ontwikkeling van die accu’s?

Maar als het gaat om welk type batterij je dan aanschaft, moet je toch een aantal onverenigbare keuzes maken. Kelder: “Zo is er de ruimte die je batterij in beslag neemt, het gewicht, de kostprijs, en de veiligheid. Afhankelijk daarvan heb je momenteel hoofdzakelijk twee verschillende soorten batterijen die je kunt gebruiken. Dat zijn enerzijds de meer klassieke accu’s die op loodzuur werken, en die onder andere in de meeste auto’s zitten, en anderzijds de zogenaamde lithium-ion-accu’s uit onder andere onze mobieltjes, laptops en elektrische wagens.”

Erik Kelder is accuexpert aan de TU Delft. Volgens hem is de technologie in principe voorhanden om ieder gezin zijn eigen accu te laten aanschaffen. Zowel wat betreft de maximale energie-inhoud als het vermogen van die accu’s (de hoeveelheid energie de ze binnen een bepaalde tijd kunnen afleveren) is er volgens Kelder totaal geen probleem.

Brandende Tesla-batterijen: niet simpel

Loodzuur-accu’s zijn een van de goedkoopste batterijen, maar kennen ook een lage energiedichtheid. Dat betekent dat ze meer wegen en groter worden als je hen een grotere energie-inhoud wilt geven. Tenzij je ze onder de grond stopt, zullen ze thuis dus redelijk wat ruimte in beslag nemen. “Dat is helemaal anders met de lithiumbatterijen,” zegt Kelder. “Die hebben een hogere energiedichtheid met een factor 2,5 of zelfs drie. Daardoor kunnen ze vergeleken met een loodzuur-accu evenveel energie opslaan, en tegelijkertijd lichter en kleiner zijn. Maar op hun beurt hebben ze dan weer een korte houdbaarheidsdatum en zijn ze bij brand ook gevaarlijker.”

Geldt dit dan ook voor de Powerwall, de accu van fabrikant Tesla, die nu al je hele huis van stroom kan voorzien? "Zeker", zegt Kelder. “De aankoopprijs is nog redelijk hoog en na een aantal jaar moet je de batterij vervangen. Bovendien loopt de brandweer een risico wanneer ze een brandend huis met zo’n Powerwall willen binnenstormen. De accu zelf mag dan de eigen veiligheidstesten hebben doorstaan. Maar als de temperatuur oploopt tot meer dan 100 graden, is een lithiumbatterij zeer ontvlambaar, vergelijkbaar met minstens drie of vier flessen alcohol. En water blust brandend lithium niet, maar maakt het zelfs erger.”

Kortom: In theorie is een eigen huisbatterij mogelijk, maar perfect is het nog zeker niet.

